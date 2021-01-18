İstanbul'da bi' acayip görüntü! Belediye çalışanı elle tuzlama yaptı
İstanbul'da bir İBB çalışanının eliyle kaldırımda tuzlama yaptığı görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
İstanbul'da yağan kar sonrası bir İBB çalışanının eliyle kaldırımlarda tuzlama yaptığı görüntüler tepkilere neden oldu.
İstanbul'da 'kar' trafiği
Kısıtlama sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu yaşandı. İstanbul’da sabah etkisini gösteren kar yağışı, günler öncesinden haber verilmesine rağmen trafiği olumsuz etkiledi.
Trafik yoğunluğu zaman zaman yüzde 85 seviyelerine çıkarken, sürücüler de zor anlar yaşadı.
İstanbul'da belediye çalışanı elle tuzlama yaptı
İstanbul trafiğinin ve toplu taşımanın merkezi noktalarında alınan önlemler yetersiz kalırken, bir belediye çalışanının elle tuzlama yapması dikkat çekti.
Eliyle kaldırımda tuzlama yapan İBB çalışanının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı.