İstanbul'da Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de kar yağışı başladı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'un yüksek kesimlerinde yaptığı karla karışık yağmur uyarısının ardından, kentte ilk kar yağışı Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri bölgelerinde etkili oluyor.

Büyükçekmece'de kar yağışının etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu.

Silivri'nin Çayırdere ve Alipaşa mevkisinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler kontrollü bir şekilde ilerliyor.