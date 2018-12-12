THY- Euroleague
0553 313 94 23

İstanbul'da Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de kar yağışı başladı

Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de kar yağışı etkili oluyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:12
İstanbul'da Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de kar yağışı başladı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'un yüksek kesimlerinde yaptığı karla karışık yağmur uyarısının ardından, kentte ilk kar yağışı Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri bölgelerinde etkili oluyor.

Büyükçekmece'de kar yağışının etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu.

Silivri'nin Çayırdere ve Alipaşa mevkisinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler kontrollü bir şekilde ilerliyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 11:12
  1. İstanbul
  2. Beylikdüzü
  3. kar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    300 bin emekli bu kararı bekliyor
    1. 300 bin emekli bu kararı bekliyor
    2. "TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi"
    3. Ebru Gündeş Sarraf'ın "yalı" davası
    4. Fenerbahçeli kadın basketbolcular,..
    5. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    6. Milli judocuların bu yılki son durağı..
    7. "Türkiye ve Japonya arasında bu filmle..
    8. Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na sert..
    9. Samsun'daki "darbeturks" operasyonu
    10. CHP'den İnsan Haklarında Eşitlik ve..
    11. Yaralıdan önce kırılan aynasını..
    12. Tır ve çekicilerin "beynini" çalan..
    13. Doğu Türkistan’da bıçak kemiğe dayandı
    14. "Kayyumları tanımayın" diyen..
    15. PKK'nın kış üstlenmesine ağır darbe
    16. Özhaseki açıkladı: Önümüzdeki günlerde..
    17. Avrupa şampiyonu boksör gözünü dünya..
    18. UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı
    19. Beşiktaş, Malmö'yü ağırlayacak
    20. Ormanlar yarasalarla korunacak
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?