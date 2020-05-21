  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Büyükşehir’le el ele haydi üniversiteye

Ürküten koronavirüs itirafı: Bunu yapmak imkansız!

Kiraladıkları apart daireyi kumarhane yaptılar

Bunları uygulayarak bel fıtığından korunabilmek mümkün!

Rüyalar ve kişilik özellikleri birbiriyle bağlantılı
için kalan
Korona Virüs

İstanbul'da berberler son dakikaya kadar çalıştı

İstanbul'da berberler, yasağın başladığı saat 02.30'da kadar çalışmaya devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 08:51:00 - 2020-05-21 09:19:15

Bayram öncesi yığılmanın önüne geçmek için İstanbul'da alınan karar sonrası 02.30'a kadar berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışmalar devam etti.

İstanbul'da 15 yıldır berberlik yapan Kadir Özdemir, "Kapanış saatlerinin 02.30'a alınması hem bizim için, hem de müşterilerimiz için çok güzel oldu. En azından yoğunluğu geniş saatlere yaymış olduk ve müşterilerimiz de daha rahat bir şekilde tıraş oldular." dedi.

Müşterisi Taylan Mercan da uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek, "İşten geldim, dinlendim, yemeğimi yedim ve arkadaşımı arayıp randevumu aldım. Benim için de çok uygun bir saat oldu. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Karar sonrası berberlerde yoğunluk olmadığını anlatan Mercan, "Bayram öncesi bu uygulama çok güzel olmuş bence. Hem yoğunluğu da kesmiş." ifadesini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından berber, kuaför ve güzellik salonlarının çarşamba ve perşembe günleri gece saat 02.30, 22 Mayıs'ta ise 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebileceklerini bildirmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı