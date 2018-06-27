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Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul'da beklenen yağış başladı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı geldi. İstanbul’da sabah saatlerinde yoğun sisin ardından gök gürültülü şiddetli yağmur başladı. İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Edirne ve çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın saat 10.00'a kadar il genelinde yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 08:24
Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul'da beklenen yağış başladı!

İstanbullular dün beklenen dolu yağışı için birçok tedbir almıştı. Beklenen yağış gerçekleşmeyince gözler Meteoroloji'den gelen yeni tahminlere çevrilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara' nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

UYARILARIN ARDINDAN YAĞIŞ BAŞLADI

İstanbul’da sabah saatlerinde yoğun sisin ardından gök gürültülü şiddetli yağmur başladı.

İSTANBUL'DA VAPURLARA SİS ENGELİ

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle bazı şehir hatları vapur seferleri iptal edildi. Buna göre, Beykoz-Eminönü, Rumelikavağı-Eminönü ve Çubuklu-İstinye seferleri yapılamayacak.

EDİRNE VE TEKİRDAĞ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Edirne ve Tekirdağ için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edirne ve çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın saat 10.00'a kadar il genelinde yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.

Açıklamada, Tekirdağ çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın ise öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, vatandaşların su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 08:24
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. Edirne
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  6. meteroloji

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