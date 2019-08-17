Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı

İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji'nin yağış uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Hazırlıklsız yakalandılar!

Trafikte sürücüler yavaş ilerlerken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçak altlarına sığındı. Uyarıları dikkate alıp hazırlıklı olan bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korundu.

Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla ve Pendik'te gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor. Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü.

D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi.Hafta sonu dolayısıyla Sarıyer'de sahile ve ormanlık alanlara pikniğe giden vatandaşlar, yağmurdan olumsuz etkilendi.





