İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak Beyoğlu'nda CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı miting nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Piyale Paşa Mahallesi'nde bugün düzenlenecek ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nun katılacağı miting nedeniyle 12.00'den itibaren alınan emniyet tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. Üst Baruthane, Alt Baruthane, Zincirlikuyu, Sel Caddesi ile Zincirlikuyu Caddesi kesişimine akım verilmeyecek.

Kulaksız Caddesi, Piyale Paşa Bulvarı ve Fatih Sultan Caddesi alternatif güzergah olarak belirlendi.

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