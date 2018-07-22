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İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi!

İstanbul Boğazı'nda bugün yapılacak '30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı' sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

22 Temmuz 2018 Pazar 08:17
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi!

İstanbul Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı nedeniyle bazı boğaz turu vapur seferleri gerçekleştirilmeyecek.

Bu kapsamda, 10.35 kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi, 15.00 Anadolu Kavağı kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi, 13.35 kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi, 18.00 Anadolu Kavağı kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi, Emirgan kalkışlı 10.00-11.00-12.30 orta ring (Emirgan - Kanlıca - Anadolu Hisarı - Bebek) seferi, Bebek kalkışlı 10.30-12.00-13.30 orta ring (Emirgan - Kanlıca - Anadolu Hisarı - Bebek) seferi yapılmayacak.

Öte yandan Sarıyer kalkışlı 07.20 Sarıyer - Eminönü seferinin Kanlıca uğraması yapılmazken, Kanlıca iskelesi,  08.00-12.00 arasında görevliler dışındaki kişilere kapatılacak.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 08:17
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