0553 313 94 23

İstanbul’da bayram trafiği başladı

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular trafik yoğunluğuna neden oldu.

17 Ağustos 2018 Cuma 17:09

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla İstanbullular yollara düştü. Tatillerini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirecek olan vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Yoğun trafik nedeniyle araçların yavaş ilerlediği görüldü. Trafiğin önümüzdeki saatlerde artması bekleniyor.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 17:09
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Kurban Bayramı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Albino (Albinizm) hakkında bilmeniz gerekenler
    1. Albino (Albinizm) hakkında bilmeniz..
    2. İstanbul Şişli'de cinayet! 3..
    3. Sararmış yastık kılıfların temizliği..
    4. Ayakkabı boyasını elden çıkarmak için..
    5. Bebek eşyalarının temizliğine dikkat!
    6. GS Emre Akbaba'yı renklerine kattı
    7. Galatasaray, Emre Akbaba'yı KAP'a..
    8. Irak'ın kuzeyine hava harekatı..
    9. Diyafram yüksekliği nedir?
    10. Donald Trump'tan skandal Türkiye..
    11. Çırpma telinizi böyle temizleyin!
    12. TSK'dan Kandil'e operasyon!
    13. Zilhicce ayı ilk günü ne zaman?..
    14. Yapışkan etiketleri çıkarmak bu..
    15. Çocuğun eşya fırlatma davranışı nasıl..
    16. Bursa'da korku dolu dakikalar! İki..
    17. Süper Lig'de 2. hafta Trabzon'da..
    18. Borsa, günü yükselişle kapattı
    19. Çocuğunuz kıyafetlerini giymek..
    20. Çorum'da 2 tonluk 'Babayiğit'in..
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi