İstanbul’da, başarılı polisler ödüllendirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, personel yönetim ve denetimini kolaylaştırıp hizmet kalitesini ölçerek sahadaki bilgi akışını daha hızlı hale getiren Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) programda başarı sağlayan emniyet mensuplarını altınla ödüllendirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde denetimlerin daha iyi sağlanması için geçen yıl ‘defter sistemi’nden dijital ortama geçmiş, aylar süren çalışmaların sonunda METE Projesi ile çalışmalara doğrudan başlanmıştı. Emniyet teşkilatının yönetim ve denetimini mobil sistem üzerinden kolaylaştırıp, hizmet kalitesini ölçerek artırmasına neden olan ve sahadan hızlı bilgi akışı ile anlık raporlama kolaylığı sağlayan METE Projesi kapsamında başarı sağlayan emniyet personeli, Polis Eğitim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllendirildi. Mete Projesi 6. Dönem Ödüllendirme Törenine İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, emniyet müdür yardımcıları ve ödüle layık görülen karakol amirleri katıldı.

Tören öncesi yaptığı konuşmada İstanbul’un güvenliği ile ilgili bilgiler aktaran İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, METE projesinin önemine dikkat çekti.

Konuşmanın sonunda hak kazanan ödül sahiplerine altın verildi. Bu sırada, kendinin yer aldığı kara kalem çalışması portre hediye edilen İl Emniyet Müdürü Çalışkan, çizilen resmi büyük bir memnuniyetle alırken, performans çizelgesine göre ödüle layık görülen başarılı karakol amirlerine yarım ve birer çeyrek altın taktı. Ödül, 314 kişi adına 25 kişiye takdim edildi.