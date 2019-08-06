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İstanbul’da baltalı saldırgan dehşeti

Şişli Teşvikiye’de, rahatsızlık verdiği için çıkmasını istediği müşterinin, ağır küfür etmesi üzerine kafeteryanın sahibi müşterisine balta ile saldırdı.

06 Ağustos 2019 Salı 13:02
İstanbul’da baltalı saldırgan dehşeti

Şişli Teşvikiye’de, rahatsızlık verdiği için çıkmasını istediği müşterinin, ağır küfür etmesi üzerine kafeteryanın sahibi müşterisine balta ile saldırdı. Tekme, yumruk ve tokatların havada uçuştuğu kavgada saldırıya uğrayan şahıs yaralanırken dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Şişli Teşvikiye Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak üzerinde geçtiğimiz 12 Haziran’da saat 14.20 sıralarında meydana gelen olayda iş yeri sahibi Yılmaz A., iş yerine gelerek rahatsızlık verdiğini iddia ettiği Bimen Z.’ye çıkmasını söyledi. Bunun üzerine şahıs, Yılmaz A.’ya ağır küfürler ederek kafeteryadan çıkmadı. Daha sonra iş yeri sahibi cep telefonundan polis aramak istedi ancak şahıs hakaret etmeye devam etti.



İş yerinden çıkmayınca baltayla saldırdı


Bunun üzerine sinirlenen Yılmaz A. eline aldığı baltayla Bimen Z.’nin üstüne yürüdü. Yılmaz A.’nın üstüne geldiğini gören şahıs ile aralarında arbede çıktı. Tekme, yumruk ve tokatların havada uçuştuğu kavgada Yılmaz A. elindeki baltayla şahsa defalarca vurdu. Aldığı darbelerin ardından Bimen Z. hızla kafeteryadan çıkarak uzaklaştı. Kavga nedeniyle kafeteryadaki masalar devrilirken, içerideki müşteriler ise koşarak kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olayın ardından Yılmaz A. Harbiye Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Bimen Z.’nin de ifadesinin alınmasının ardından Yılmaz A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:02
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