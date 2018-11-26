İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı

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26 Kasım 2018 Pazartesi 11:44
Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:44
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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