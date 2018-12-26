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İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Balıkesir'de toprağa verildi

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:51
İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

BALIKESİR (AA) - İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Yılmaz için Zağnos Paşa Camisi'nde tören düzenlendi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, şehidin babası Hayri, annesi Necla ve eşi Özge Yılmaz'a başsağlığı diledi.

Törene ayrıca Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral Osman Dirmencioğlu, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazını, İl Müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı.

Daha sonra, top arabasına konulan şehidin naaşı, Balıkesir Şehitliği'ne defnedildi.


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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:51
  1. Balıkesir
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