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İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu ağır yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdürülen Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz hayatını kaybetti

25 Aralık 2018 Salı 14:07
İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz (28), şehit oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgi göre, 26 Kasım'da Sancaktepe'de 4 askerin şehit düştüğü helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit Özkan Yılmaz, kazanın ardından kaldırıldığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, 4 hafta boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüştü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:07
  1. Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz
  2. Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi
  3. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  4. Vefat

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