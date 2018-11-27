THY- Euroleague
0553 313 94 23

İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

Askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralanan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi

27 Kasım 2018 Salı 17:13
İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde dün askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralanan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, helikopterin düşmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen Yılmaz'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Yılmaz'ın yakınları için hastanede bir oda ayrıldığı ve yakınlarının sosyal çalışmacılarla desteklendiği öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 17:13
  1. İstanbul
  2. Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz
  3. helikopter kazası
  4. Sancaktepe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına hapis
    1. Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına..
    2. Diplomatik zafer! 'Çingene Kızı'..
    3. 16 suçtan aranan şüpheli tutuklandı
    4. "Galatasaray maçı bir penaltıya..
    5. Kocaeli'de 747 polisle huzur uygulaması!
    6. Gaziantep'te feci kaza! 3 yaralı
    7. Karabük'te FETÖ'cü imam tutuklandı!
    8. Gri listedeki 300 bin TL ödüllü..
    9. Aranan teröristler listesinde "gri..
    10. İsrail'in Müslüman ülkelere..
    11. Korkunç olay! Kumsalda yürürken, insan..
    12. Aykut Kocaman'dan Galatasaray'a..
    13. Avrupa'daki tüketici dernekleri..
    14. Sinop’ta ağlara 8 kiloluk levrek takıldı
    15. Beşiktaş'taki market gaspı kamerada
    16. İş adamı direksiyonunun başında..
    17. Borussia Dortmund otobüsüne bombalı..
    18. Hürriyet Gazetesi'ne saldırıda karar..
    19. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Almanya ve..
    20. Üç aylık bebeğin gelişim özellikleri
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor