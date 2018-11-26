İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi
Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın Bitlis'teki babaevine Türk bayrağı asıldı26 Kasım 2018 Pazartesi 21:46
BİTLİS (AA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın şehadet haberi babaevine ulaştı.
Aslan'ın (49) şehit olduğu haberi, Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşayan ailesine ilçedeki yetkililer tarafından verildi.
Aile, İstanbul'a gitti.
Evli ve 3 çocuk babası olan şehit Aslan'ın babaevine Türk bayrağı asıldı.
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