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İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

Sancaktepe ilçesinde eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:12
İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Samandıra Mahallesi Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, askeri yetkililerce Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Cenazeler, polis eskortu eşliğinde Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Sancaktepe'nin Samandıra Mahallesi'nde askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 18:12
  1. helikopter
  2. kaza
  3. Samandıra

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