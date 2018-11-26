İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi
Şehit askerlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumuna getirildi26 Kasım 2018 Pazartesi 16:07
İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde eğitim uçuşu yapan askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Samandıra Mahallesi Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, polis eşliğinde Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alındı.
Askerlerin cenazeleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
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