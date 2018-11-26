İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralanan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sancaktepe'de saat 11.00 civarında askeri helikopterin düşmesi sonucunda olay yerine 4 dakika içerisinde ulaşan ambulansların, kazada yaralanan asker Özkan Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptığı belirtildi.

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilen yaralının gerekli ön tıbbi müdahale yapıldıktan sonra acil olarak ameliyata alındığını aktarılan açıklamada, Özkan Yılmaz'ın ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yaralı askere acil şifa, şehitlere de Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı dileğinde bulunuldu.