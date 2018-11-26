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İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

- Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:02
İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi


İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Spor Toto Süper Lig ekipleri başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Kulübü de resmi sitesinde, "İstanbul Sancaktepe'de eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu dört askerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Ulusumuza başsağlığı dileriz." açıklamasına yer verdi.

Beşiktaş Kulübünden de "Milletimizin Başı Sağ Olsun" başlıklı açıklamada, "İstanbul Sancaktepe’de eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerimizin şehit olduğunu 1 askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerimize acil şifalar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü ise Twitter'dan, "Sancaktepe’de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz." mesajını yayımladı.

Trabzonspor Kulübünün yayımladığı başsağlığı mesajında, "İstanbul Sancaktepe'de eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu dört askerimizin şehit olduğunu ve bir askerimizin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize ise acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de sosyal medya hesabı Twitter'dan, "İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Bursaspor Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerimizin şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:02
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