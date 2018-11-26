THY- Noukşot
0553 313 94 23

İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

İstanbul Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu:- "(Helikopter düşmesi sonucu yaralanan askerin durumu) Ameliyattan çıkıyor şu an, yoğun bakıma alınıyor. Birkaç saat içinde ayrıntılı bilgi vereceğiz"

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:41
İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralanan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Ö.Y'nin sağlık durumuna ilişkin, "Ameliyattan çıkıyor şu an, yoğun bakıma alınıyor. Birkaç saat içinde ayrıntılı bilgi vereceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaralı askerin durumu hakkında bilgi almak için Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Bakan Akar, yetkililerle görüştükten sonra hastanede bulunan şehit askerlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Akar, açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı.

İstanbul Sağlık Müdürü Memişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ameliyattan çıkıyor şu an, yoğun bakıma alınıyor. Birkaç saat içinde ayrıntılı bilgi vereceğiz. Tabii yoğun bakımda, kritik durumu ama birkaç saat içinde size ayrıntılı bilgi vereceğiz." diye konuştu.

Sancaktepe'nin Samandıra Mahallesi'nde askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 14:41
  1. İstanbul Sağlık İl Müdürü Kemal Memişoğlu
  2. İstanbul'da askeri helikopter düşmesi
  3. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den İdlib'e insani yardım
    1. BM'den İdlib'e insani yardım
    2. İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi
    3. İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ..
    4. The Economist'in 2019 kapağındaki..
    5. Pekmez yapmak maharet kadar püf..
    6. YSK kararını verdi! Aday olmak..
    7. Çengelköy ve Kuleli'deki darbe..
    8. FETÖ'cü Akın Öztürk'ün damadı, "Sarayı..
    9. Sakarya'da terör propagandasına..
    10. Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor..
    11. Başakşehir'de kuyumcu kuryesi soygunu
    12. Amerikan ajansı fotoğrafları paylaştı!..
    13. Bolu Dağı "beyaz örtü"yü bekliyor
    14. GÜNCELLEME 3 - Kaşıkçı cinayetine..
    15. Bagajdaki kilolarca altını böyle çaldı
    16. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald..
    17. Somali'de bombalı saldırı: 6 ölü, 10..
    18. Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçına..
    19. Çavuşoğlu-Lajcak ortak basın toplantısı
    20. "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele..
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti