İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralanan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Ö.Y'nin sağlık durumuna ilişkin, "Ameliyattan çıkıyor şu an, yoğun bakıma alınıyor. Birkaç saat içinde ayrıntılı bilgi vereceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaralı askerin durumu hakkında bilgi almak için Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Bakan Akar, yetkililerle görüştükten sonra hastanede bulunan şehit askerlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Akar, açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı.

İstanbul Sağlık Müdürü Memişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ameliyattan çıkıyor şu an, yoğun bakıma alınıyor. Birkaç saat içinde ayrıntılı bilgi vereceğiz. Tabii yoğun bakımda, kritik durumu ama birkaç saat içinde size ayrıntılı bilgi vereceğiz." diye konuştu.

Sancaktepe'nin Samandıra Mahallesi'nde askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.