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İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:- "Bu kaza sonunda iki kahraman subayımız, iki kahraman astsubayımız şehit olmuşlardır. Şu anda uzman çavuşumuz yoğun bakımda, ameliyathanede ameliyatı yapılmaktadır"- "Bu kahraman pilotlarımız, kahraman havacı personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirme çabasına girmişlerdir ve bunu da gördüğünüz gibi hiç kimseye zarar vermeden gerçekleştirmek için anlaşılıyor ki büyük çaba göstermişler. Bunu da bir ölçüde sağlamışlardır"- "Havaalanına çok yakın olmakla beraber maalesef havaalanına ulaşmaları mümkün olmamıştır. Bu çerçevede inceleme başlatılmıştır, hem adli hem idari soruşturma sürmekte. İlgili tüm makamlar konuyla alakalı çalışmalarını sürdürüyorlar"

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:07
İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikoptere ilişkin, "Bu kaza sonunda iki kahraman subayımız, iki kahraman astsubayımız şehit olmuşlardır. Şu anda uzman çavuşumuz yoğun bakımda, ameliyathanede ameliyatı yapılmaktadır." dedi.

Bakan Akar ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düştüğü Samandıra'ya gelerek, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Akar, incelemenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bizim burada bildiğiniz gibi Sancaktepe'de kara havacılık alaylarımızdan biri konuşlanmış bulunmakta. Buradaki arkadaşlarımız düzenli bir şekilde eğitim faaliyetlerini sürdürmekteler." dedi.

Aynı şekilde bugün sabah saat 10.32'de eğitim amacıyla kalkan helikopterde 2 subay, 2 astsubay ve bir uzman çavuşun eğitim faaliyetlerine başladığını, ancak saat 11.02'de helikopterle irtibatın kesildiğini ve kazanın meydana geldiğinin görüldüğünü aktaran Akar, şunları kaydetti:

"Bu kaza sonunda iki kahraman subayımız, iki kahraman astsubayımız şehit olmuşlardır. Şu anda uzman çavuşumuz yoğun bakımda, ameliyatı yapılmaktadır. Bununla ilgili sağlık personeli, doktorlar gerekli kararı verdiler. Birinci ve müteakiben gerekirse ikinci ameliyatı yapmak için hazırlıklarını sürdürmektedirler. Bu kahraman pilotlarımız, kahraman havacı personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirme çabasına girmişlerdir ve bunu da gördüğünüz gibi hiç kimseye zarar vermeden gerçekleştirmek için anlaşılıyor ki büyük çaba göstermişler. Bunu da bir ölçüde sağlamışlardır. Havaalanına çok yakın olmakla beraber maalesef havaalanına ulaşmaları mümkün olmamıştır. Bu çerçevede inceleme başlatılmıştır, hem adli hem idari soruşturma sürmekte. İlgili tüm makamlar konuyla alakalı çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çerçevede ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı arkadaşımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Bakan Akar, kaza incelemesinin ardından Kara Havacılık Alay Komutanlığına geçerek, yetkililerden bilgi aldı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:07
  1. eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopter
  2. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
  3. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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