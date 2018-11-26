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İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize acil şifa diliyorum"

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:57
İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askere acil şifa diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan, Sancaktepe'de helikopterin düşmesi sonucu 4 askerin şehit olması ve 1 askerin yaralanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:57
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