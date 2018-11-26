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İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Samandıra'da elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize Rabb'imden şifalar diliyorum"

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:44
İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Samandıra'da elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize Rabb'imden şifalar diliyorum." dedi.

Erdoğan, Yeşilay tarafından Sağlık Bakanlığının desteğiyle WOW Istanbul Hotel & Convention Centre düzenlenen "2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu"nun açılışındaki konuşmasında, İstanbul'daki helikopter kazasına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Bu sabah İstanbul Samandıra'da elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize Rabb'imden şifalar diliyorum ve şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, milletimize baş sağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Rabb'im milletimizi ve özellikle askerimizi her türlü kazadan, afetten, beladan korusun niyazında bulunuyorum ve bu vesileyle gecikmemden dolayı da hakkınızı helal ediniz."

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:44
  1. Askeri helikopter
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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