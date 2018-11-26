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İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kaza alanında inceleme yapıyor

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:26
İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eğitim uçuşu sırada askeri helikopterin düştüğü Samandıra'ya geldi.

Bakan Akar ile Vali Yerlikaya, askeri helikopterin, Sancaktepe Samandıra Mahallesi Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarptıktan düştüğü kaza alanında incelemelerde bulunuyor.

Helikopterin düştüğü sokaklar trafiğe kapatılırken, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:26
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