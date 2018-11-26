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İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

İstanbul Valiliği:- "Kaza neticesinde askeri personelimizden 4 şehidimiz ve 1 yaralımız var. Olay yerinde sivil vatandaşlarımızın yaralandığına ilişkin herhangi bir bilgi yoktur"

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:21
İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliğinden Samandıra'da eğitim uçuşu yapan bir askeri düşmesi sonucu 4 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı, sivil vatandaşlardan yaralanan olmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi Fırtına Sokak'ta saat 11.0 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ve eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterin düştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kaza neticesinde askeri personelimizden 4 şehidimiz ve 1 yaralımız var. Olay yerinde sivil vatandaşlarımızın yaralandığına ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:21
  1. Askeri helikopter
  2. İstanbul Valiliği

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