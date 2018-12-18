İstanbul'da asayiş ve trafik uygulaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, okul çevrelerinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Maltepe Yalı Mahallesi'nde, narkotik, mobil okul timleri, asayiş ve trafik ekiplerinin de katıldığı uygulamada, okul önünde ve yakınlarındaki şüpheli araçlar durdurularak kontrol edildi.

Şüpheli gördükleri kişilerin üstlerini ve araçlarını arayan ekipler, okul çevrelerindeki internet kafe ve ganyan bayilerinde de denetimler gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde narkotik, önleyici hizmetler ve trafik ekipleri ile ilçe emniyet müdürlükleri çocuk büro amirliği personellerinin katılımıyla okul servis araçları ile uyuşturucu madde kullanan, satan kişiler ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama, Bakırköy, Sultangazi ve Üsküdar'da da gerçekleştirildi.



