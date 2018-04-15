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İstanbul’da asayiş berkemal!

İstanbul’da, “Yeditepe Huzur” asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

15 Nisan 2018 Pazar 14:25
İstanbul’da asayiş berkemal!

İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan koordinasyonunda kent genelinde 120 noktada, 3 bin polisin katılımıyla yapılan, 2018’in 6. uygulaması dün akşam saat 20.00’de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu ekipler katıldı.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 14:25
  1. huzur operasyonu

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