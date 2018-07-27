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İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Çuvaldan vahşet çıktı

İstanbul'da bir ihbar üzerine daireye giren polisler, çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi buldu.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:40
İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Çuvaldan vahşet çıktı

Olay öğlen saatlerinde İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana geldi.

Cihangir Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en üst katında kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Daireye giren bir çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi buldu. Cesedin 59 yaşındaki M.K'ye ait olduğunu belirleyen polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 15:40
  1. avcılar
  2. İstanbul

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