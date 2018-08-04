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İstanbul'da açılan 'Üniversite Tercih Fuarı'na yoğun ilgi

İstanbıl'da yurt içi ve yurt dışından 140 üniversitenin katıldığı Üniversite Tercih Fuarı yoğun ilgiyle açıldı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:46
İstanbul'da açılan 'Üniversite Tercih Fuarı'na yoğun ilgi

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle EKET Fuarcılık tarafından düzenlenen fuara, üniversite adayları ile aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Fuarda, üniversitelerin yetkilileriyle yüz yüze görüşme imkanı bulan öğrenciler, çift anadal, yandal, yatay ve dikey geçiş, burs olanakları, taban puanlar, tercih ve sıralama ile üniversite eğitimiyle ilgili detaylı bilgi alma imkanı buluyor.

EKET Fuarcılık Genel Koordinatörü Oğuzhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite tercih fuarını 7 yıldır organize ettiklerini ve öğrencilerin tercihleri konusunda net kararlar verebilmelerine yardımcı olduklarını söyledi.

REHBER ÖĞRETMENLER ÜCRETSİZ HİZMET VERİYOR

Aydın, öğrencilerin, tanıtım uzmanları, akademisyenler ve rektörlerle birebir görüşerek üniversitelerle ilgili detaylı bilgi aldıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Adaylar, Türkiye'deki birçok üniversiteyi tek bir platformda tanıma imkanı buluyor. Fuarda, ayrıca tercih danışma merkezimiz de var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yaklaşık 45 uzman rehber öğretmenimiz de tercih konusunda öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor. Ayrıca doğru tercihle ilgili 3 günde 22 seminer yapılacak, 18’ini ise rektörlerimiz sunacak."

Önceki yıllara oranla bu yıl daha yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını belirten Aydın, 40 binin üzerinde ziyaret beklediklerini ifade etti.

'FUARDA TÜM SORULARIMA YANIT BULDUM'

Fuara annesiyle gelen İlayda Öykü Pirihan da sınavda 363 puan aldığını ve 37 bininci sıralamada olduğunu belirterek, "Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü istiyorum. Gerçekten güzel bir fuar, tüm sorularıma yanıt buldum, herkes çok yardımcı oldu." dedi.

Oğluna fuarda eşlik eden Tuna Çiçekçi ise üniversitelerin hepsinin bir arada bulunmasının bir şans olduğunu anlatarak, "İnternetten de araştırıyoruz fakat birebir görüşmek gibi olmuyor. Erasmusla ilgili merak ettiğim sorular da vardı, onların bilgisini de almış olduk. Amacımız çocuğumuza iyi bir gelecek sağlamak." diye konuştu.

Üniversite Tercih Fuarı, 6 Ağustos'a kadar 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:46
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Üniversite Tercih Fuarı

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