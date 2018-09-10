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İstanbul'da FETÖ operasyonu! 89 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamları ile irtibat kurduğu tespit edilen bir kısmı muvazzaf asker olan 89 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 08:20
İstanbul'da FETÖ operasyonu! 89 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamları ile irtibat kuran askerlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Başsavcılığının talimatı üzerine bir kısmı muvazzaf 71 asker ve 18 FETÖ imamı hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri bu sabah adreslere baskın düzenledi. Şüphelilerin bir bölümü gözaltına alınırken operasyonun tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 08:20
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