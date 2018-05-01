İstanbul'da 84 kişiye 1 Mayıs gözaltısı

İstanbul'da 1 Mayıs ile ilgili 84 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre şu ana kadar 84 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 60'ının Beşiktaş, 16'sının Beyoğlu, 6'sının Maltepe ve 2 kişinin de Şişli'de gözaltına alındığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta 2 kişi daha gözaltına alındı. 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen 2 kişi gözaltına alındı.

BEŞİKTAŞ'TA PROVAKASYON

Barbaros Bulvarı'nın Beşiktaş Meydanı yakınında toplanan ve ellerinde Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) flamaları taşıyan grup, "Taksim'de 1 Mayıs engellenemez" şeklinde slogan attı.

Çevik Kuvvet ekipleri, eyleme izin verilmediğini anons ederek, grubu dağılmaları yönünde uyardı. Slogan atılmaya devam edilmesi üzerine bazı katılımcılar gözaltına alındı.

POLİSTEN İKİNCİ MÜDAHALE

Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi yaklaşık 20 kişilik bir grup daha Beşiktaş'ta toplandı. Taksim'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gruptakiler gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde de 15 kişilik bir grup gözaltına alınmıştı. Arbede sırasında bir polis memurunun kafası yarıldı.