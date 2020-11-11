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Korona Virüs İstanbul’da 65 yaş ve üzerine kısıtlama getirildi
Korona Virüs

İstanbul’da 65 yaş ve üzerine kısıtlama getirildi

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların yarından itibaren her gün 10.00­-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:45:00 -
İstanbul’da 65 yaş ve üzerine kısıtlama getirildi

Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında yapılan toplantıda, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00­-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarıın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verildiği duyuruldu. Muaf tutulacak kişilere ilişkin ise, “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri olmak üzere kamu, görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına karar verildi” bilgisi paylaşıldı.

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