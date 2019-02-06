İstanbul'da 6 katlı bina çöktü!

İstanbul Kartal'da, patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkazda aramalar yapıyor. Görgü tanığının iddialarına göre binada 12 ailenin oturduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kurtarılmaya çalışılıyor. Hayatını kaybeden vatandaşın da şu anda enkaz altında olduğu öğrenildi.

İstanbul'da 6 katlı bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binadaki tüm dairelerin dolu olduğu ve ilk gelen bilgilere göre yaralıların olduğu öğrenildi.