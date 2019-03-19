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İstanbul'da 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

19 Mart 2019 Salı 10:09
İstanbul'da 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 50 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin yurt dışından getirdiği yüklü miktarda uyuşturucuyu eğlence mekanlarına ve "torbacı" olarak bilinen satıcılara dağıtacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerin Fatih'te faaliyet gösterdiğini ve uyuşturucunun bir araca yüklenip torbacılara dağıtılacağını belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti.

Şüphelilerin kullandığı araçta dedektör köpeği Vadi'nin de katılımıyla yapılan aramalarda, karton kutularda 50 kilogram "skunk" olarak bilinen uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun, dedektör köpeklerin koku almasını önlemek için naylonla sarıldığı tespit edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerle bağlantılı kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:09
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