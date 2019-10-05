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İstanbul'da 5 katlı binada korkutan yangın! Alev alev yandı

Kadıköy’de 5 katlı bir binanın beşinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

05 Ekim 2019 Cumartesi 12:26
İstanbul'da 5 katlı binada korkutan yangın! Alev alev yandı

İstanbul Kadıköy’de 5 katlı bir binanın beşinci katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı ile yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Can kaybı yaşanmadı

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Recaizade Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın beşinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven ile yangının olduğu daireye ulaşarak müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Apartmanın beşinci katındaki dairenin alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 12:26
  1. İstanbul Kadıköy
  2. yangın
  3. İtfaiye ekipleri

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