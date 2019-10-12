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İstanbul'da 5 ilçede operasyon! 27 kişi yakalandı

İstanbul'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Ağustos ile 24 Eylül tarihleri arasında 5 ilçede düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 27 kişi yakalandığı bildirildi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 12:03
İstanbul'da 5 ilçede operasyon! 27 kişi yakalandı

İstanbul'da 5 ilçede düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 27 kişi yakalandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ağustos ile 24 Eylül arasında Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Esenyurt ve Üsküdar'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Çok sayıda malzeme ele geçirildi

Operasyonlarda, 9 bin gümrük kaçağı sigara, 24 bin 600 puro, 3 bin 400 sigara tütünü, 250 kilo kıyılmış tütün, 300 bin sigara kağıdı, 20 bin sigara filtresi, 110 bin boş makaron, 20 bin dolu makaron, 100 elektronik sigara, 130 elektronik sigara likiti, 500 elektronik sigara tütünü, bin TAPDK bandrolü, 15 bin şeffaf poşet, çok sayıda hava kompresörü ve elektronik makaron doldurma makineleri ile kaçakçılıkta kullanılan 2 kamyonet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2'si Bulgaristan uyruklu 27 şüpheli, işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 12:03
  1. İstanbul
  2. kaçakçılık operasyonu
  3. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü
  4. gümrük kaçağı sigara
  5. puro
  6. sigara tütünü
  7. kıyılmış tütün
  8. TAPDK

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