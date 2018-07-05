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İstanbul'da 5 ilçede DEAŞ operasyonu! 33 kişi gözaltına alındı

İstanbul''da 5 ilçede terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda 28’i yabancı 33 kişi gözaltına alındı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 13:46
İstanbul'da 5 ilçede DEAŞ operasyonu! 33 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yaptığı çalışmalar sonrasında 5 ilçede operasyon düzenledi. Dün gece saatlerinde Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye ilçelerinde bulunan 11 adrese yapılan baskınlara Özel Harekat polisleri destek verdi. Operasyon kapsamında TEM ekipleri 28’i yabancı uyruklu toplam 33 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 13:46
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