THY- Euroleague
0553 313 94 23

İstanbul'da 48 suikast silahı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da yapılan operasyonda 48 suikast silahı yakalandı- Yapılan incelemeler neticesinde alıcı ve göndericinin yakalanmamak için silahları parçalara ayırdığı, parçaların ABD'den farklı günlerde ve paketlerde, farklı gönderici ve alıcılar adına kargoya verildiği ortaya çıktı

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:47
İstanbul'da 48 suikast silahı ele geçirildi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da yapılan operasyonda 4 ayrı kargoda 48 adet kamuoyunda "suikast silahı" olarak bilinen tabanca ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğünde yapılan denetimler sırasında riskli görülen bir kargoyu fiziki aramaya aldı.

"CNC torna tezgahı parçaları" olarak beyan edilen posta, önce X-Ray taramasından geçirilerek fiziki aramaya yönlendirildi. Aramada paketin içinde makine parçalarının arasında zulalanmış şekilde 24 silah üst mekanizması, aksam ve parçaları tespit edildi.

Ele geçirilen silahların geri kalan parçaları için Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul'da şüpheli kargoları mercek altına aldı. 3 gün sonra yine İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğünde farklı kişi adına gelen şüpheli bir paket daha incelemeye tabi tutuldu.

Kontrollerde "makine parçası" olarak beyan edilen kargonun içinde 8 silah mekanizması olduğu belirlendi. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, aynı şekilde 2 farklı kargoda daha 16 silah mekanizmasıyla silahlara ait şarjör ele geçirdi.

İncelemeler neticesinde alıcı ve göndericinin yakalanmamak için kamuoyunda "suikast silahı" olarak bilinen tabancaları parçalara ayırdığı, bunların ABD'den farklı günlerde ve paketlerde, farklı gönderici ve alıcılar adına kargoya verildiği ortaya çıktı.

Ele geçirilen toplam 48 silahın mekanizmaları ve aksamlarının alıcıları tespit edilerek 6 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucu gözaltına alınan şahısların terör örgütleriyle bağlantıları araştırılıyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 14:47
  1. Gümrük Muhafaza
  2. silah
  3. Ticaret Bakanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erbaş, engelli kursiyerleri ziyaret etti
    1. Erbaş, engelli kursiyerleri ziyaret etti
    2. FETÖ sanığı firma yöneticilerine hapis..
    3. Maceracı ilk kez konuştu
    4. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    5. TCMB döviz kurları
    6. Türk dizileri Asyalı izleyicilerin..
    7. "Engelsiz Berber" projesiyle yüzleri..
    8. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    9. Otomobil kumandası içine hassas terazi..
    10. Erzurum'da silahlı kavga: 4 yaralı
    11. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    12. Cengiz Ünder attı, Arsenal izledi
    13. Atak helikopteri Pakistan yolunda
    14. "Kartal Yuvam Konut Sigortası"..
    15. Fuhuşun şifresi: Koli geldi
    16. Ankara'da uyuşturucu operasyonu
    17. Türkiye'ye 3 milyarlık dolarlık dev..
    18. Eşinin 19 yerinden bıçaklayarak..
    19. Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu sezon..
    20. Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin.....
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...