0553 313 94 23

İstanbul’da 351 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

İstanbul’da, yabancı uyruklu şahıslara yönelik yapılan uygulamalarda 437 şüpheli gözaltına alındı.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:09
İstanbul’da 351 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

İstanbul’da, yabancı uyruklu şahıslara yönelik yapılan uygulamalarda 437 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 351’i sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Edinilen bilgilere göre; İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Suriye ve Irak uyruklu yabancıların yoğun olarak barındığı Fatih’te yabancı uyruklu şahıslara yönelik bir dizi denetimler gerçekleştirildi. 27 Ocak ile 7 Mart tarihleri arasında yabancı şahıslara yönelik geniş kapsamlı 4 ayrı uygulamada, şüpheli görülen 818 kişi arandı.


Evraklarında eksiklik tespit edilen ya da durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu 437 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şahıslardan oturma izni olmayan 351 yabancı uyruklu kişi, ifadelerinin alınmasının ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Evraklarında eksiklik bulunan ve oturma izni dolan 86 zanlının ise sorgusunun emniyette devam ettiği, adli ve idari işlemlerin henüz bitmediği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Logo Yazılım ve Turkcell güçlerini Türkiye için birleştirdi
    1. Logo Yazılım ve Turkcell güçlerini..
    2. Dünya kadınlar günü SANKO..
    3. Kaymakam Abbasoğlu: Vatandaşlarımızın..
    4. SANKO okulları yıldız kızlar tenis..
    5. Sinan Gümüş'ten Galatasaray'ın..
    6. Hatay’da uyuşturucu operesyonu; 11..
    7. Gediz Ticaret ve Sanayi Odasından..
    8. Amerika’dan geldiği Samsun’da şifa..
    9. Kaymakam Kaçmaz’dan Yeşil Vartospor..
    10. Böyle vahşet görülmedi! 50 kadını..
    11. Kadını yücelten anneliktir
    12. Psikiyatrist ve Psikoterapist Uzm. Dr...
    13. Ölü köpeği 2 kilometre aracının..
    14. İstanbul’da 351 kişi sınır dışı..
    15. Aileler, KidZania’ya ödül kazandırdı
    16. Borç ve risk yönetimi koordinasyonunda..
    17. Uşak'ta 5 yıl sonra aydınlatılan..
    18. 8 Mart’ta kadınlar Yenimahalle’de
    19. Bacaklardaki ağrılar çocuğunuzun..
    20. ‘Aşkyaka’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    21. Bu meyveye ismini verdi ama üretiminde..
    22. Beşiktaş çıkış arıyor
    23. Sözen’den HDP Eş Genel Başkanı..
    24. Erdoğan: Fazıl Say'la anlaştık, 29..
    25. Başkan Yaşar: "Cumhuriyetin 100...
    26. (özel) Yapamazsın diyenlere aldırmadı,..
    27. Otopark ve trafik sorunu Bağcılar’da..
    28. Günlük 15 TL ile 3 yılda ülke ülke..
    29. İlik bekleyen Sonat için yarı uyumlu..
    30. (Özel) İşçi olarak girdiği lokantanın..
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı