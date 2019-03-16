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İstanbul’da 300 bine yakın cinsel gücü artırıcı ilaç ele geçirildi

İstanbul’da 3 ilçede 6 iş yerine yapılan baskınlarda yurda yasa dışı yollardan sokulan cinsel gücü artırıcı etkiye sahip 284 bin 962 adet hap, 405 tane cep telefonu ve bin 734 şişe parfüm ile 43 adet kol saati ele geçirildi.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:10
İstanbul’da 300 bine yakın cinsel gücü artırıcı ilaç ele geçirildi

İstanbul’da 3 ilçede 6 iş yerine yapılan baskınlarda yurda yasa dışı yollardan sokulan cinsel gücü artırıcı etkiye sahip 284 bin 962 adet hap, 405 tane cep telefonu ve bin 734 şişe parfüm ile 43 adet kol saati ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Bağcılar ve Bayrampaşa’daki bazı iş yerlerinde cinsel gücü artırıcı ürün, kaçak parfüm ve kol saatleri ile kaçak cep telefonları bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilçede 6 iş yerini tespit eden ekipler, 27 Şubat’ta harekete geçerek eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda yurt dışından kaçak olarak getirildiği tespit edilen 284 bin 962 adet hap, 405 adet cep telefonu ve bin 734 şişe parfüm ile 43 adet kol saati ele geçirildi.


Olayla ilgili iş yeri sahipleri oldukları ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı. Baskında ele geçirilen ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, kaçakçı olduğu iddia edilen 7 kişiye, “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet” suçundan işlem yapıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:10
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