İstanbul’da 23 kaçak göçmen yakalandı

Sultangazi’de bekçilerin şüphesi üzerine durdurulan bir minibüste, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 12’si çocuk 23 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gece Kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, önceki gece sabaha karşı şüphelendikleri bir minibüsü durdurarak inceleme yaptı. 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde durdurulan minibüste Afganistan uyruklu 12’si çocuk 23 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü Muhammet A. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramalarda yarım ton kapasiteli 1 deniz botu, 1 şişme bot, kürekler ve göçmenlere ait 23 sırt çantası ele geçirildi. Yapılan soruşturmada sürücü Muhammet A.’nın, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nden aracına aldığı göçmenler ile Edirne Kınalı mevkiine götürmek üzere 500 lira karşılığında anlaştığı belirlendi.

Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderilirken, minibüs şoförü Muhammet A. ise aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Ekipler, Afganistan uyruklu kişileri yurda getiren göçmen kaçakçıları ve organizatörlerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.