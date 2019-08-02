İstanbul'da 23 "düzensiz göçmen" yakalandı Sultangazi'de durdurulan bir minibüste Afganistan uyruklu 23 kişi yakalandı- Düzensiz göçmenleri para karşılığında Edirne'ye götürmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan minibüs şoförü tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de durdurulan bir minibüste Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, şüphelendikleri bir minibüsü 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda durdurdu. Araçta yapılan incelemede, 12'si 18 yaşından küçük olmak üzere Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenleri 500 lira karşılığında anlaşarak Edirne'ye götürmeye çalıştığı ileri sürülen minibüs şoförü Muhammet A. (24) gözaltına alındı. Minibüste yapılan aramalarda 23 sırt çantası, 1 lastik deniz botu, 1 şişirme pompası ve 2 kürek ele geçirildi. Araç sürücüsü Muhammet A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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