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İstanbul'da 219 asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ankesörlü-kontörlü sabit hatlarla irtibat sağladığı tespit edilen 85'i subay, 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi- Operasyona 15 Temmuz darbe girişimi sırasında başından vurularak gazi olan TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın adı verildi

14 Aralık 2018 Cuma 09:24
İstanbul'da 219 asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütsel iletişim amacıyla ankesör-kontörlü sabit hatlarla irtibat sağlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 4'ü albay, 5'i yarbay, 10'u binbaşı, 14'ü yüzbaşı, 51'i üsteğmen, 1'i teğmen, 115'i astsubay ve 19'u uzman çavuş olmak üzere toplam 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler hakkında ayrıca arama ve el koyma kararı da çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerinin, şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

Bu arada, operasyona FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın adı verildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 09:24
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