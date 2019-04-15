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'İstanbul'da 2019 turist sayısı hedefimiz 15,5 milyon"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "2019'un ilk üç ayında da turist sayısında yüzde 13'ün biraz üstünde bir artış var. İstanbul'da 2019 turizm hedefimiz 15,5 milyondur. 2023 yılı hedefimiz ise İstanbul'da 20 milyonun üzerinde... Turizm Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da Turizm Fuarı'nda ifade ettiği rakamlar bu şekilde. 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Dünyada ülke olarak ilk 5'e, şehir olarak da İstanbul'la ilk 5'e girmek istiyoruz" - "Turizm polisi sayılarını daha da artıracağız. Başta Kapalıçarşı olmak üzere, Mısır Çarşısı ve Sultanahmet Meydanı gibi yerlerde karşılaşılan sorunları süratle çözmek ve böyle olaylarla karşılaşmamak için önleyici kuvvetlerimizi güçlendiriyoruz"

15 Nisan 2019 Pazartesi 19:47
'İstanbul'da 2019 turist sayısı hedefimiz 15,5 milyon"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2019'un ilk üç ayında da turist sayısında yüzde 13'ün biraz üstünde bir artış var. İstanbul'da 2019 turizm hedefimiz 15,5 milyondur. 2023 yılı hedefimiz ise İstanbul'da 20 milyonun üzerinde... Turizm Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız'ın da Turizm Fuarı'nda ifade ettiği rakamlar bu şekilde. 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Dünyada ülke olarak ilk 5'e, şehir olarak da İstanbul'la ilk 5'e girmek istiyoruz." dedi.

İstanbul Valiliği'nce düzenlenen 15-22 Nisan Turizm Haftası açılış programı, Türk ve İslam Eserleri Müzesinde gerçekleştirildi.

Vali Yerlikaya, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve İstanbul'un 2019'da turizm alanında tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin 2018'de 46 milyon misafir ağırladığını dile getiren Yerlikaya, "2019'un ilk üç ayında da turist sayısında yüzde 13'ün biraz üstünde bir artış var. İstanbul'da 2019 turizm hedefimiz 15,5 milyondur. 2023 yılı hedefimiz ise İstanbul'da 20 milyonun üzerinde... Turizm Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız'ın da Turizm Fuarı'nda ifade ettiği rakamlar bu şekilde. 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Dünyada ülke olarak ilk 5'e, şehir olarak da İstanbul'la ilk 5'e girmek istiyoruz. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Türkiye'ye gelen toplam turistin yüzde 33'ü İstanbul'a geliyor." diye konuştu.

Yerlikaya, sektör temsilcileriyle sürekli olarak bir araya gelerek turizmin geliştirilmesi için ortak adımlar atıldığını söyledi.

İstanbul'un Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeni havalimanı ile daha da güçlendik. 70 milyon turisti bu ülkede, 20 milyon turisti de bu şehirde ağırlamak için dersimize çok çalışmalıyız. Tarihimiz, kültürümüz, mutfağımız gibi çok güçlü yanlarımız var. Dünyanın turizmle ilgili anketlerinde ilk 4'e giriyoruz. Artık ülkelerin de şehirlerin rekabetini görüyoruz. "

Turizm konusunda sadece turizm sektöründe çalışanların değil herkesin sorumluluklarının olduğunu aktaran Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yabancı bir misafirimizi ilk karşılayan yabancı şube polisimiz, kapıdan çıktığı zaman onu karşılayan taksicimiz, metroya girdiği zaman onu ilk gören İstanbul'lu kardeşimiz misafirperverliğini her zamanki gibi en güzel şekilde yapmak ve bunu devam ettirmek zorundayız. Çünkü dünyadaki şehirler bu konuda acımasızca mücadele ediyor. En ufak bir sorun bile sosyal medyada büyütülüyor. Biz her platformda kusurlarımızla değil güzel özelliklerimizle, gıpta edilecek bir şekilde anılmak zorundayız. "

İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da İstanbul'un Sultanahmet Meydanı gibi 9 bin yıla yakın geçmişe sahip kültürel hazinelerle dolu olduğunu söyledi.

İstanbul'un birçok açıdan dünyanın en zengin şehirlerinden olduğunu belirten Yılmaz, "Dünyanın bütün renk, edebiyat, mimari ve birçok unsurların kalbinden selamlıyorum sizi. İstanbul ne anlam ifade ediyor sorusuna en mükemmel cevap şu içinde bulunduğumuz yerdir. Turizm açısından da İstanbul'la içerdiği tarihsel zenginlik ve barındırdığı renkler itibariyle rekabet edebilecek hiçbir şehir yok. İstanbul turizmde artış trendinde. Onun için vatandaşından taksicisine hepimize büyük sorumluluklar düşüyor." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 19:47
  1. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz
  2. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

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