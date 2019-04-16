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Seçim 2019 Sayfası

AK Parti inceledi! İstanbul'da 20 bin korsan sandık görevlisi

AK Parti’nin yapmış olduğu incelemeler neticesinde İstanbul genelinde yaklaşık 31 bin sandıkta görevli 62 bin sandık kurulu üyesinin kamu çalışanı olması gerekirken 20 bin kişinin memur olmadığı ortaya çıktı.

16 Nisan 2019 Salı 09:52
AK Parti inceledi! İstanbul'da 20 bin korsan sandık görevlisi

İstanbul'da seçim sonuçlarının akıbeti merak edilirken, her geçen gün yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. 

AK Parti, organize usulsüzlüklerin yapıldığı İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için tam kanunsuzluk hali gerekçesiyle yapacağı olağanüstü itiraz başvurusu çalışmalarını tamamladı. Hazırlanan dilekçenin Maltepe ilçe sayımının bitirilmesine endeksli olarak YSK’ya verileceği belirtildi. Bu şekilde, hazır olacak başvurunun, sayım işleminin bitip ilçe birleştirme tutanaklarının hazırlanmasıyla birlikte hemen görüşülmesinin önünün açılmış olacağı değerlendiriliyor. AK Parti, YSK’nın daha önce Büyükçekmece seçimlerinin iptal edilmesine yönelik başvurusunda, İstanbul geneli için yapılacak iptal başvurusunun beklenmesine dair kararı uyarınca hızlı hareket etmeyi planlıyor. Böylece, CHP adayı İmamoğlu’nun mazbatayı alarak hukuki ve siyasi sonuç doğurabilecek işlemlerinin de önüne geçilerek, YSK’nın bir an önce karar alınması istenecek. 

Memurluk vasıfları yok

Öte yandan İstanbul genelinde yaklaşık 31 bin sandıkta görevli 62 bin sandık kurulu üyesinin memur olması gerekiyordu.  Ancak AK Parti, yaklaşık 20 bin kişinin memurluk vasfı taşımadığını tespit etti. (Star)

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 09:52
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  • YusufYusuf13 dk önce
    Istanbulda 20 bin korsan sandik gorevlisi oldugunu Ak partililer neden secimden once arastirip ogrenmedide simdi cikmis boyle konusuyorlar. Bunca yillik iktidarsiniz daha secimlerin guvenligini bile sagliyamiyorsaniz daha ne diyelim. 2005 Ak parti ruhu kaybolmus.

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