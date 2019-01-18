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İstanbul'da 2 milyon 741 bin öğrenci karne aldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:- "Bugün İstanbul'da 6 bin 653 resmi ve özel okulumuzda 2 milyon 741 bin 423 öğrencimiz karne sevincine ulaştı"- "Öğrencilerimizin ikinci döneme daha azimli, daha heyecanlı ve daha zinde gelmelerini ve okullarına çok büyük özlemle kavuşmalarını diliyorum"

18 Ocak 2019 Cuma 12:51
İstanbul'da 2 milyon 741 bin öğrenci karne aldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 6 bin 653 resmi ve özel okulda 2 milyon 741 bin 423 öğrencinin karne aldığını belirterek, "Öğrencilerimizin ikinci döneme daha azimli, daha heyecanlı ve daha zinde gelmelerini ve okullarına çok büyük özlemle kavuşmalarını diliyorum." dedi.

Vali Yerlikaya, eşi Hatice Nur Yerlikaya ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bahçelievler Yayla İlkokulu'nda 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sonu Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, 1-A sınıfında öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Ali Yerlikaya, "Bugün İstanbul'da 6 bin 653 resmi ve özel okulumuzda 2 milyon 741 bin 423 öğrencimiz karne sevincine ulaştı. 146 bin öğretmenimize, irfan ordumuza, onlara bütün ebeveynler, velilerimiz adına teşekkür ediyorum; ellerine, emeklerine sağlık." dedi.

Vali Yerlikaya, bugün çocukların karne sevinci yaşadığını ifade ederek, "Karnemizdeki notlarımız ne olursa olsun onlar bizim yavrularımız, neslimiz, geleceğimiz. Onların başarılarını, istikrarlarını korumak, devam ettirmek için çabalayacağız. Eğer karnelerinde şu an için arzu etmediğimiz, hoşnut olmadığımız notlarımız varsa sevgiyle, birlikle, beraberlikle, okuluyla, öğretmenleriyle, sosyal çevresiyle yavrumuzu daha çok kucaklayacağız ve başarılarını artırmak noktasında daha çok gayret göstereceğiz." diye konuştu.

İstanbul'da 3 Kasım'da göreve başladığını hatırlatan Yerlikaya, sosyal medyada öğrencilerin kendisine "kar tatili" sorusunu sorduğunu dile getirerek, öğrencilere, "Öğrencilerimize hiçbir cevap veremedim. Meteoroloji ve AKOM'dan havanın yaşamın inkıtaya uğramayacağıyla ilgili bilgi geldiği için herhangi bir tatil veremedik. İşte size bugün 15 koca gün tatil veriyoruz." şeklinde seslendi.

Yerlikaya, öğrencilerden tatilde dinlenmelerini, İstanbul'un kültürel ve tarihi mekanlarını gezmelerini isterken, "Öğrencilerimizin ikinci döneme daha azimli, daha heyecanlı ve daha zinde gelmelerini ve okullarına çok büyük bir özlemle kavuşmalarını diliyorum." dedi.

Öğrencilerle fotoğraf çektiren Yerlikaya, daha sonra ziyaret ettiği öğretmenler odasında öğretmenlere çiçek verdi ve onlarla fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 12:51
  1. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
  2. Karne dağıtım töreni
  3. Yayla İlkokulu

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