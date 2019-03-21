İstanbul’da 2 kişinin hırsızlık girişimi kamerada

İstanbul’da, hırsızlık amacıyla girdikleri apartmanda bir dairenin kapısını plastik kartla açmaya çalışan iki şüphelinin yaşadığı panik ve şaşkınlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu’nda 22 Şubat tarihinde sabaha karşı Kulaksız Mahallesindeki beş katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda sürekli ayakkabı çalınması üzerine bina sakinleri bir araya gelerek katlara güvenlik kamerası taktırdı. Hırsızlık amacıyla binaya giren kimliği belirsiz 2 kişi, önce daireleri dinleyerek içeride kimse olup olmadığını kontrol etti.

Evde kimse olmadığını düşünen şüphelilerden biri merdivenleri kontrol ederken, diğeri elindeki plastik kartla kapıyı açmaya çalıştı. Başarılı olamayınca gelen diğer zanlı daha büyük bir kartla kapıyı açmayı denedi. İki zanlının dönüşümlü olarak kartla kapıyı zorlayarak açmaya çalıştığı sırada içeriden gelen ses üzerine amaçlarına ulaşamadan apartmandan kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak faillerin kimliklerini tespit etti. Polis, olaya karıştığı iddia edilen şüphelilerden M.M. (25)’yi 11 Mart’ta yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken, polis firari diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.