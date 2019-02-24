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İstanbul’da 199 farklı noktada 1 ton kuru mama dağıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama desteğini sürdürüyor.

24 Şubat 2019 Pazar 16:12
İstanbul’da 199 farklı noktada 1 ton kuru mama dağıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama desteğini sürdürüyor. 199 farklı noktada sokak hayvanları için toplam 1 ton kuru mama dağıtıldı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisini artırmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmuyor. Kış aylarının başladığı ilk günden bu yana il genelinde 199 farklı noktada besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtılıyor. Dün akşamdan itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bu sabah da sokak hayvanlarına toplam 1 ton kuru mama dağıtıldı. Kuru mama dağıtımı, kış ayları boyunca her gün sürecek.


Eyüp, Arnavutköy, Sarıyer, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Kartal başta olmak üzere İstanbul genelinde 199 farklı besleme noktası belirlendi. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 419 personel ve 29 adet hayvan nakil aracıyla besleme noktalarına kedi ve köpekler için besleyici değeri yüksek kuru mamalar ulaştırılıyor. Kuru mama dağıtımı kış şartlarının başladığı ilk günden bu yana devam ediyor. Besleme noktalarına bırakılan mama miktarı bölgedeki hayvan sayısına göre değişiyor. Her gün sabah toplam 1 ton kuru mama dağıtımı yapılıyor. Ayrıca kuşlar için de küçük kaplar ile yüksek noktalara yem bırakılıyor.


Vatandaşlar, sokakta gördükleri yaralı, sakat veya aç sokak hayvanlarını Alo 153 hattını arayarak bildirebiliyor. İlgili birime aktarılan ihbar üzerine belediye ekipleri harekete geçip müdahale ediyor. Ayrıca yetkililer, ısınmak için aracın altına, kaputun arasına sığınan hayvanların zarar görmemesi için vatandaşları araçlarını çalıştırmadan kaputa vurarak kontrol etmeleri konusunda uyardı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 16:12
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