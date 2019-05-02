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İstanbul’da 1.7 milyonluk hırsızlık yapan çeteye operasyon: 9 gözaltı

İstanbul’un 20 ilçesinde yaklaşık 105 adresten 1 milyon 700 bin lira değerinde inşaat malzemesi, lüks otomobillerin direksiyon ve ekranlarını çalan 1’i kadın 9 kişilik çete, polis ekiplerinin 4 aylık çalışması sonucu çökertildi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 12:33
İstanbul’da 1.7 milyonluk hırsızlık yapan çeteye operasyon: 9 gözaltı

İstanbul’un 20 ilçesinde yaklaşık 105 adresten 1 milyon 700 bin lira değerinde inşaat malzemesi, lüks otomobillerin direksiyon ve ekranlarını çalan 1’i kadın 9 kişilik çete, polis ekiplerinin 4 aylık çalışması sonucu çökertildi.


İstanbul’da 20 ilçede hırsızlık yapıldığına dair çok sayıda şikayet alan emniyet güçleri, bir çetenin 105 adresten hırsızlık gerçekleştirdiğini tespit etti. Şikayetlerle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 4 ay boyunca fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Çalışmanın ardından polis, olayların yaşandığı yerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek ele başılığını Fırat G. (25) ve Selman D.’nin (30) yaptığı çete üyelerinin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin adreslerinin tespit edilmesinin ardından polis, geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt, Avcılar, Esenler, Başakşehir, Zeytinburnu ve Bağcılar ile Mardin’de özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1’i kadın 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 25 bin lira ve 2 çalıntı otomobil ele geçirildi.



Çete 1.7 milyon liralık hırsızlık yapmış


Polis ekipleri, şüphelilerin hırsızlık olaylarını 05.00 ile 08.00 saatleri arasında gerçekleştirdiklerini ve bazı çete üyelerinin aynı evde kaldığını belirledi. Ayrıca şüphelilerin 1 milyon 700 bin lira değerinde hilti, matkap gibi elektronik inşaat malzemeleri ve lüks otomobillerin direksiyonları ile “hayalet” diye tabir edilen ekranlarını çaldıklarını tespit etti. Lüks yaşam sürdükleri öğrenilen şüphelilerin çaldığı direksiyon ve ekranları hemen satarak elden çıkarttıkları belirlendi.



Polis elinde 12 dosya ile indi


Emniyette işlemleri tamamlanan ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sevk edilirken polis ekiplerinin ellerindeki 12 dosya ise dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 12:33
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