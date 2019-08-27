0553 313 94 23

İstanbul'da 16 bin 423 kaçak göçmen geri gönderildi

İstanbul Valiliği:- "Düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir"- "İlimizde kayıtsız 4 bin 500 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edilmiştir"

27 Ağustos 2019 Salı 12:54
İstanbul'da 16 bin 423 kaçak göçmen geri gönderildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da düzensiz göçle mücadele, kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyeliler, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri ve iş yeri tabela denetimlerinin devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Valiliğin koordinasyonunda 12 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında konuya ilişkin yapılan çalışmalar şu şekilde sıralandı:

"Düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. İlimizde kayıtsız 4 bin 500 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edilmiştir. Başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleri devam etmektedir."

Açıklamada, belediyeler, muhtarlar ve Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda, Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere taşınmaları için 20 Ağustos tarihine kadar verilen sürenin 30 Ekim'e kadar uzatıldığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başka illere kayıtlı Suriyelilerden 2018-2019 eğitim öğretim döneminde İstanbul'da öğrenim gören temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri ve aileleri, aile bütünlüğünün temini ve insani gerekçeler dahilinde, ilimize kayıtlı ailelerin diğer illere kayıtlı olan fertleri, annesi ya da babasını kaybetmiş, yakınlarının himayesindeki (öksüz-yetim) çocuklar, İstanbul'da yatırımı bulunan ve istihdam sağlayan Suriyelilerden, başvuru tarihinden 3 ay öncesinde aktif olarak faaliyette bulunduğu resmi olarak tespit edilen işletmelerin sahipleri ile çekirdek aileleri, üniversite eğitimine devam eden öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri ve ilgili mevzuatın öngördüğü şartları taşımaları kaydıyla ilimize kayıt yapılacaktır."

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan ekiplerin, çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesi için rehberlik faaliyetlerine devam ettiği aktarılan açıklamada, bu dönemde 24 bin 344 iş yeri ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verildiği belirtildi.

Açıklamada, Valilikçe 25 Ağustos'a kadar yapılacağı belirtilen rehberlik hizmetlerinin, meslek odalarının talepleri doğrultusunda 30 Ekim'e kadar uzatıldığına dikkat çekildi.

İş yeri tabelalarının mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmalarda bugüne kadar 12 bin 224 iş yerine rehberlik hizmeti verildiğine işaret edilen açıklamada, "Mevzuata uygun olmayan 437 iş yeri tabelası uygun hale getirilmiştir. Bin 681 iş yeri tabelasının da mevzuata uygun hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:54
  1. düzensiz göç
  2. İstanbul Valiliği
  3. kaçak göçmen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    900 bin mülteci Avrupa kapısında perişan
    1. 900 bin mülteci Avrupa kapısında perişan
    2. Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçına..
    3. Fatsa Belediyespor’da Turgutluspor..
    4. İki otomobil çarpıştı: 4 Yaralı
    5. İran ile Çin arasındaki ticaret hacmi..
    6. Kazım Kurt’tan muhtarlara hayırlı..
    7. DSİ, Artvin’de 216 kilometre yol inşa..
    8. 1308 Osmaneli Belediyespor’da şok..
    9. 21 milyon TL’lik yatırımla kurulan..
    10. Bellona Kayseri Basketbol topbaşı yaptı
    11. Alerjisi olan bebekler için badem sütü..
    12. Hüsamettin Çelebi’nin daktilosu..
    13. Diyarbakır Belediyesinde büyük..
    14. Musul Müzesini tahrip eden..
    15. Bozüyük’te otomobil yangını
    16. Battalgazi Belediyesi çalışanlarından..
    17. Kırtasiye'de Ürün Güvenliği Çalıştayı
    18. Galatasaray yönetiminin ibra davası
    19. Bağcı’dan kadına yönelik şiddette tepki
    20. GASKİ’den dev alt yapı çalışması
    21. Emenike'nin yeni takımı belli oldu
    22. 600 kiloluk dananın altında kalarak..
    23. "Ermenistan'ın yaptığı bir skandaldır"
    24. Kızılyıldız'ın stadı önüne "tank"..
    25. İl Sağlık Müdürlüğü’nden Yunus Emre..
    26. ABD ile İran'ın görüşme olasılığı..
    27. Konyaspor'da Aykut Kocaman farkı!..
    28. Lüleburgaz'da 300'e yakın köpeğin..
    29. Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde..
    30. Bulduğu maaşı kadar parayı, sahibine..
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’